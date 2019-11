Lionheart & La Pegatina

Wer das amerikanische Quintett vergangenes Jahr auf dem „Knockdown“ gesehen hat, weiß, dass Lionheart zu den intensivsten Bands im Genre zählen.

Und mit Deez Nuts, Obey, The Brave, Kublai Khan und Fallbrawl wird dieses Konzert zu einem kleinen Festival! Tags drauf kommt mit La Pegatina aus Barcelona eine Ska-/Mestizo-Punk-Band, die in Spanien seit Jahren ein hallenfüllendes Phänomen ist, hierzulande aber im Gegensatz zu Ska-P nie so richtig bekannt wurde. -pat