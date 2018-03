Listener muss man zuhören.

Das 2002 von Dan Smith gestartete Soloprojekt entwickelte sich über die Jahre zu einer kleinen Rockband mit einer ganz eigenen „Talk Music“-Marke, die man noch am ehesten mit Spoken-Word-Postcore labeln kann. Unterstützt wird das Trio aus Kansas City von Levi The Poet und den jungen Regio-Postcorelern Sorry For Escalating. -pat