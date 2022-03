Bei ihrem 2014er Folk-Debüt „Build My Own World“ ist Liv Solveig Wagner noch in Karlsruhe präsent.

2021 restartet die norwegisch-deutsche Singer/Songwriterin und Multiinstrumentalistin (Geige/Gitarre/Klavier, Spezialität: das Spiel mit dem Geigenbogen auf der E-Gitarre) nach HfM-Violin- und Jazzgesang-Studium in New York von Berlin aus als Liv Solveig. „Scandinavian Symphonic Indie“ labelt sie ihr Album „Slow Travels“: Komplexe Arrangements mit urbanem Twist und an indigene Samen-Gesänge erinnernde Choräle kennzeichnen ihre atmosphärisch-dichte und nebelverhangen-schöne „Ode an den Delay“, die wie ein Patchwork aus Klassik-Background, Harlemer Jazz-Einflüssen und dem alten Folk-Spirit ihres früheren Soloprojekts anmutet. -pat