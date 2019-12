Live Music @ Scruffy’s

Dass Scruffy’s Pub von einem waschechten Iren geführt wird, kann man Monat für Monat auch am gehaltvollen Livemusikprogramm ablesen.

Der Laufzeittipp dieser Ausgabe geht an den soften Londoner Mark Peters und seine Dark Band (Sa, 1.2.). Chronologisch sind als nächstes die Folk-Rocker Wake Up Woods (Sa, 14.12.) dran, gefolgt vom „Akustik-Pansch mit Straßenköter-Charme“ von Johnny & die 5. Dimension (Fr, 27.12.) aus Ettlingen und den Singer/Songwriter-Twins Used (So, 29.12.; Sa, 18.1.).

Nach der livemusikalisch begleiteten „New Year’s Eve“-Party (Di, 31.12.) covern The Black Ukes (Fr, 31.1.) Folk-, Country-, Rock- und Pop-Songs akustisch. Ebenfalls aus Karlsruhe kommt die Irish-Folk-Band Sibin (Sa, 28.12.) und Scruffy-Landsmann Joe S (Fr-So, 14.-16.2.) rockt gleich drei Abende am Stück. Beginn je 20 Uhr. -pat