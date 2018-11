Live Music@Scruffy’s

Musik ist hier sowie in allen Varianten von der Open Stage bis zur Jam geboten.

Im November hat die irische Musikbar Scruffy’s nochmal mehr zu bieten: An den Samstagen, 17.11. und 8.12. spielen abends Sea Time ihren „Blue Grass’n’Green-Folk“; am So, 18.11. steht ab 19 Uhr die Liveshow von Des Kelly an.

Und nach der Irish-Folk-Session am So, 9.12. ist ab 15 Uhr Kinderparty mit dem Flohzirkus Orchestra; ab 19 Uhr spielt Seán Treacy Folk-Rock mit der Band. Holzklasse folgt am Fr, 14.12. -rw