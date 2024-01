Live Music @ Scruffys

In der Faschingswoche spielen u.a. am Mi, 7.2. The Krusty Moors (auch 21.+28.2.) und am Fr 9.2. Eric Stowe (USA/D).

Stowe spielt und singt Rock- und Singer/Songwriter-Klassiker von Keb Mo bis Stevie Ray Vaughn, sein eigener Style geht Richtung Country-Blues, Ende 2023 veröffentlichte er sein erstes Album „Go With The Flow“ via Spotify. Tags drauf, Sa, 10.2., holen die Rock’n’Roller Backyard Sons ihre Dezember-Show nach; am So, 11.2. steht dann traditionell Irish Folk auf dem Programm. Weitere Konzerte steigen am Sa, 17.2. mit dem Alex-Richard-Projekt (Rock), am Fr, 23.2. mit den Dead Flowers (Rock) und tags drauf steht die Coverband Remember (Sa, 24.2.) auf der Pubbühne. -rw