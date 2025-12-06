Live Music @ Scruffys
Popkultur // Artikel vom 06.12.2025
Im „Disembier und Ginuary“ macht Paul „Scruffy“ Burke in seinem Irish Pub wieder jede Menge Gratiskonzis raus!
Los geht’s mit den Basler Celtic Folk’n’Rollern The Green Goblins (Sa, 6.12., 20.30 Uhr); der Nikolaus kommt dann erst zur Kinderparty tags drauf, wenn das Flohzirkus Orquestra seine theatrale Reggae-Ska-Folk-Chanson-Show aus dem Seesack lässt (So, 7.12., 15 Uhr). The Wörmwood Scrubs aus Konstanz servieren ihren „Knackered Punk-Mod“ (Mo, 22.12.) und nachdem die Karlsruher Left Thumb Up mit ihrem Alternative-Punk das „Local Rock Revival“ abgefeiert haben (Fr, 26.12.), covern sich die Boozehounds aus Wiesental durch Blues, Rock, Funk und Pop von Beatles bis Fatboy Slim (Sa, 27.12.).
Mit Paul Daly kommt zum neuen Jahr „The Irish Music Mayor Of München“ (Fr, 16.1.), gefolgt von den Böblinger Super Smacz Bros, die sich durch das Beste der 80er und 90er covern (Sa, 17.1.). Das französische Duo Nicky’s Celtic Side spielt seine Folk Ballads, Rebel Songs und Sea Shanties mit Punkattitüde (Fr, 23.1.) und auch der britische Melodeonvirtuose Simon Ritchie hält es tags drauf akustisch (Sa, 24.1.). Aus dem schwedischen Köping kommen einmal mehr Sir Reg, der Celtic-Punk-Rock-Siebener um den irischen Sänger Brendan Sheehy (So, 25.1., 19 Uhr).
Mit den seit 1969 aktiven Tír na nÓg gastieren dann echte Dublin-Celtic-Folk-Pioniere im Scruffys (Fr, 30.1.), das zum Monatsende noch das Karlsruher Akustikduo Heaven & Hell draufloscovern lässt (Sa, 31.1.). Regulärer Beginn: 20 Uhr. -pat
Scruffys Irish Pub, Karlsruhe
