Living Theory

Die Italiener sind „Linkin Park“-Fans von „Hybrid Theory“ an.

Mit ihrer europaweit gefeierten Hommage, einem ausgewogenen Mix aus den ältesten sowie den neuesten Songs, lässt die Tributeband beste Erinnerungen an den 2017 gestorbenen Chester Bennington lebendig werden, der seit 2024 würdigst von Emily Armstrong beerbt wurde. -pat