Local Double Night

Nach zweimaliger Verlegung macht das Jubez eine coronakonforme LDN möglich!

In diesem Bindeglied zwischen dem „First Time On Stage“-Festival und dem „New Bands Festival“ hin zu anderen Aktivitäten und Angeboten im Popnetz organisieren Bands aus der Region selbstständig mit Unterstützung ihren ganz eigenen Abend in amtlichem Ambiente. Und das wird diesmal doppelt düster mit Egomey (Dark Metal) aus KA und den Stuttgartern Cult Of Salem (Black/Doom Metal). -pat