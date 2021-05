Local Double Nights

Auch dieser Corona-Tage findet die LDN regelmäßig ein- bis zweimal mal im Monat statt – als Stream.

Die „Local Double Night“ ist das Bindeglied für alle Bands aus der Region Karlsruhe zwischen dem „First Time On Stage“-Festival und dem „New Bands Festival“ hin zu anderen Aktivitäten und Angeboten im Popnetz Karlsruhe und im Jubez. In diesem Liveformat organisieren Bands selbstständig mit Unterstützung ihren ganz eigenen Abend in amtlichem Ambiente.

Am Fr, 14.5. treffen sich mit Ajon (Singer/Songwriter) und Laise (Rap) zwei Brüder mit ihren unterschiedlichen Bandprojekten, bevor am Fr, 21.5. Innere Stille (Deutsch-Rock/Rheinstetten) und das aus Kai Kraus und Andreas Krüger bestehende Duo Kraus & Krüger (Pop-Rock/Speyer) um digitalen Applaus buhlen.

Die Youtube-Streams sind gratis, um Spenden wird gebeten. -pat