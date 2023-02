Local Nights & First Time On Stage Vol. 19 & Kennt ihr den schon…?

Das Karlsruher Popnetz protegiert lokale Bands – u.a. bei seinen Doppel- und Dreifachnächten.

Die März-LDN gehört Follow The Cat und Changes: Das verspricht auf der einen Seite Art und Progressive Rock im Geiste der musikalischen Vorbilder Alan Parsons Project, Toto, Foreigner oder Marillion; und einen coolen Covermix von Queen über Foo Fighters, Billy Talent, Alice In Chains bis Skunk Anansie auf der anderen (Fr, 10.3., 20.30 Uhr). Die LTN führen Stereo Drama um den ecuadorianischen Sänger Christian Gellibert mit ihrem Alternative Rock auf Englisch und Spanisch an. Fate Of Pariah mäandern zwischen Metal und Prog; OX haben sich den „Modern Post-Grunge“-Stempel verpasst (Fr, 31.3., 20 Uhr).

Zehn bis 15 potenzielle „Local Night“-Teilnehmer der Zukunft präsentieren bei der 19 Volume des Jugendbandfestival „First Time on Stage“ mit bis zu drei Stücken das Ergebnis ihrer Proberaumanstrengungen (So, 12.3., 15 Uhr, Eintritt frei).

Auch im neuen Format „Kennt ihr den schon…?“ stellen sich künftig junge talentierte MusikerInnen vor, stehen ihrem Publikum Rede und Antwort und performen einen Song des jeweils anderen Künstlers. Die Premiere gehört Sängerin und HfM-Absolventin Louise Lotte Edler und Singer/Songwriter Samuel Weber (Sa, 11.3., 20 Uhr). -pat