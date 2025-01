Bei der Jubez-Local-Night spielen regionale Bands und Musiker ein Set im kleinen Saal.

Die 2022 von den Brüdern Nick und Pascal Wernet gegründeten Karlsruher Skullrose präsentieren vielseitigen Rock in eigenen wie auch Coversongs. Und die schon bestens bekannte Ettlinger Singer/Rockwriterin Selina Cifric (neue Single: „Please Help Me Loose My Mind“) schafft es, mit Röhre und Loopstation den Sound einer ganzen Band auf die Bühne zu bringen (Sa, 1.2., 19 Uhr)!

Weiter geht’s mit Reckless Truth, einer Metal-Band aus dem Raum KA, die sich in ihren ausgiebigen Jams Themen wie Krieg und Kritik an der Mainstreammusikindustrie annehmen. Dazu zocken die fünf Empty Bullets (Foto) aus Bretten melodischen Hardrock (Fr, 21.2., 20 Uhr). -pat