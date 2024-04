Lokalz: Affront, Renounce Tomorrow & Carry On, Atlas!

Drei aufstrebende Bands aus dem Raum KA bilden diese „Lokalz“-Runde.

Die Einflüsse von Affront erstrecken sich von Hip-Hop über Crossover bis hin zu Nu-Metal. Renounce Tomorrow zocken Melodic Metal und Deathcore mit elektronischen Elementen in einer spannenden Mischung aus harten Gitarrenriffs, tanzbaren Elektrobeats, brutalem Gesang sowie mitreißenden Singalongs. Und die drei HfM-Studis von Carry On, Atlas! vereinen in ihrem Rockmix Jazz, Klassik und Elektro-Avantgarde. -pat