Wenn Bands PR in eigener Sache machen, schwankt der Druckmesser zwischen luftleeren Plattitüden und aufgeblasener Überhöhung.

Im Fall des Quartetts um die Zwillinge Julian (Gesang/Gitarre) und Simon Fuchs (Gesang/Bass) kann man das aber auch mal so stehen lassen: Lonely Spring kommen „mit einer gewaltigen Pop-Punk-Emo-Attitüde“.

Ihr im September erschienenes Album „It Is What It Is Till It Is What It Isn’t“ „wird getragen von hymnischen Chorussen, die schon nach einmal hören für immer im Kopf stecken bleiben. Unterlegt durch punkige Drums und treibende Basslines“ und „getoppt von melodischem Gesang, der so klingt, als hätten Avril Lavigne und Panic At The Disco ein Kind gezeugt, während sie ‚American Pie‘ schauten“.

Special Guest: Attic Stories. -pat