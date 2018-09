Loose Lips & Pierre Omer

Popkultur // Tagestipp vom 06.09.2018

Nach einer neuerlichen Hackerei-Runde „Come on, come on – Antifa Hooligans!“ mit den Italo-Streetpunks Los Fastidios ziehen sich Mars Red Sky in ihre Nische aus Stoner, Sludge und Okkult-Rock zurück, bevor es bei den Londonern Hard Skin postwendend back to Oi! geht.