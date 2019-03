Lord Of The Lost & Sad

Die Hamburger Dark Rocker müssen nachlegen.

Weil das gewohnte Eingängigkeit und druckvolle Härte mit neuem klanglichem Facettenreichtum kombinierende Album „Thornstar“ mit Platz sechs in den deutschen Albumcharts alle Bandrekorde bricht, geht die zugehörige Tour von Lord Of The Lost (Fr, 29.3., 20 Uhr) in die Verlängerung. Support sind die Schweizer Goth’n’Rollern Hell Boulevard. Am Abend zuvor und ebenfalls im Substage: die Metallica-Huldigung der Tribute-Italos Sad (Do, 28.3., 21 Uhr). -pat