Lorenzo Petrocca Quartett

Der in Crotone geborene und in Schwaben ansässige Gitarrist Lorenzo Petrocca begibt sich mit „Round About Italy“ in den Süden Europas.

Sein international aufgestelltes Quartett klingt, wie es heißt – lebensfroh, beschwingt, mitreißend. Der „gut gewürzte, italienisch-französisch-deutsche Jazzleckerbissen“ wird von Jens Loh (Bass), William Lecomte (Klavier) und Antoine Fillon (Drums) serviert. -er