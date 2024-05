Los Fastidios

Das 1991 formierte Quartett aus Verona gilt als europaweites Aushängeschild für politisch motivierten Streetpunk, der sich aus klassisch-britischem Oi!, Rock’n’Roll, Ska, Hardcore und Punkrock zusammenbraut.

Ihre antifaschistische Gesinnung unterstreichen die Skinheads mit meist auf Italienisch verfassten Texten, aber eben nicht immer: „Come On, Come On – Antifa Hooligans!“ -pat