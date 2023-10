Los Fastidios, Chaos Comedy Club & Liher

Das Quintett aus Verona ist eine der wichtigsten antifaschistischen Oi!- und Streetpunk-Bands Italiens.

Und nach der neuerlichen Runde „Come On, Come On – Antifa Hooligans!“ mit den Los Fastidios (Do, 12.10., 20 Uhr) und der nächsten „Chaos Comedy Club“-Ausgabe (Fr, 13.10., 20 Uhr, www.chaos-comedy-club.com) wird’s revolutionär neu in der Hacke.

Mit Liher aus Donostia-San Sebastián um Sängerin und Gitarristin Lide Hernando, die ihr viertes Album „Eta hutsa zen helmuga“ im Gepäck haben und ihren knalligen Baskenrock auch mal in härterer Gangart vortragen (Sa, 14.10., 21 Uhr). -pat