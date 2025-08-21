Lost In Hollywood
Popkultur // Artikel vom 21.08.2025
Im Mai hat das Hamburger Metalcorequartett noch als Vorband von Setyøursails vor ausverkaufter Stadtmitte gespielt.
Jetzt lassen Lost In Hollywood, die mit ihrem 2023er Debüt „The Beauty Of Death“ Emo auf Härte treffen lassen und für ihre Single „Make Me Feel Alright“ Jules Mitch von SYS als Gastsängerin gewinnen konnten, zwischen ihren Festivalauftritten noch eine Clubshow folgen.
Support kommt von Vicious Rain aus der Schweiz. -pat
Do, 21.8., 19 Uhr, Die Stadtmitte, Karlsruhe
WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL
Organisch – Elektronisch: Fallwander x Ferdinand / Røreka
Popkultur // Artikel vom 27.09.2025
Eine sehr coole Doppelshow!Weiterlesen … Organisch – Elektronisch: Fallwander x Ferdinand / Røreka
The Jakob Manz Project
Popkultur // Artikel vom 21.09.2025
Mit ihrem frischen und zupackenden Sound gehören sie zu den erfolgreichsten Bands des jungen deutschen Jazz.Weiterlesen … The Jakob Manz Project
Love Music – Fight Facism
Popkultur // Artikel vom 20.09.2025
„In Anbetracht der aktuellen politischen Lage erachten wir es als besonders wichtig, aktiv zu werden: Für ein vielfältiges und friedliches Miteinander und den Schutz unserer Demokratie!“, positionieren sich die Substageler vor ihrem eintägigen Clubfestival, „bei dem wir gemeinsam feiern und gleichzeitig Spendengelder für Menschen generieren, die sich aktiv für den Kampf gegen den Faschismus einsetzen“.Weiterlesen … Love Music – Fight Facism
Men Without Hats
Popkultur // Artikel vom 03.09.2025
Die kanadischen Synth-Pop-Legenden melden sich 2025 auf großer Europatour zurück!Weiterlesen … Men Without Hats
The Callous Daoboys
Popkultur // Artikel vom 21.08.2025
Das sechsköpfige Kollektiv aus Atlanta (Georgia) zockt eine Kombi aus Math-, Sass- und Post-Hardcore mit rasanten Tempo-, Takt- sowie äußerst unkonventionellen Genrewechseln.Weiterlesen … The Callous Daoboys
Lost In Hollywood
Popkultur // Artikel vom 21.08.2025
Im Mai hat das Hamburger Metalcorequartett noch als Vorband von Setyøursails vor ausverkaufter Stadtmitte gespielt.Weiterlesen … Lost In Hollywood
Kommentare
Einen Kommentar schreiben