Im Mai hat das Hamburger Metalcorequartett noch als Vorband von Setyøursails vor ausverkaufter Stadtmitte gespielt.

Jetzt lassen Lost In Hollywood, die mit ihrem 2023er Debüt „The Beauty Of Death“ Emo auf Härte treffen lassen und für ihre Single „Make Me Feel Alright“ Jules Mitch von SYS als Gastsängerin gewinnen konnten, zwischen ihren Festivalauftritten noch eine Clubshow folgen.

Support kommt von Vicious Rain aus der Schweiz. -pat