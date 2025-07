Lost In Time #2

Das seit 2009 bestehende „Lost In Time“-Kollektiv hat sich in den vergangenen 15 Jahren durch alle bekannten Karlsruher Technoclubs gespielt, ist Resident u.a. im Gotec und Erdbeermund.

Jetzt geht’s in der Hacke in die zweite Runde – ab 18 Uhr bei gutem Wetter outdoor und ab 23 Uhr indoor auf zwei Floors. Deniz Bilgic, Markus Haas, Ori B2B Prisk, Le Filou, Salamori, Sbnsechs (Hawk & Lopez) und Sebo Kalk sorgen für die perfekte After-Show-Party am „Fest“-Samstag! -pat