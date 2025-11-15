Lost In Time #3

Das seit 2009 bestehende „Lost In Time“-Kollektiv um DJ Deniz Bilgic hat sich in den vergangenen 15 Jahren durch alle Karlsruher Technoclubs vom Gotec bis zum Erdbeermund gespielt.

Auf zwei Floors gehen Bilgic, Sanel, Salamori B2B Markus Haas, Le Filou, Rykoh und Manic in die dritte Hacke-Runde. -pat