Die „New England“-Hardcoreszene steht seit jeher für emotionale und intensive Bands – nicht nur aus Boston!

Love Letter holen diesen Sound als eine Art All-Star-Band in die Gegenwart: Sänger Quinn (ehem. Sean) Murphy von Verse, Jay Maas und Andrew Reitz, Gitarrist und Drummer von Defeater, haben mit Matthew Spence (Gitarre) und Dave Alcan (Bass) das erste Album „Everyone Wants Something Beautiful“ draußen.

Support bei dieser „Dudefest“-Clubshow: Marasm, ein Sextett aus Karlsruhe, das Mitglieder aus der lokalen Musikszene vereint, die bislang in Gruppen wie Dvmp, Lypura, Watered, Cruel Friends, Hester, Juvenalis, Ende/Aus und Keil aktiv waren und das mit seiner Mischung aus Crust Punk, Post-Rock und Black Metal ein Klanguniversum erschafft – von herzzerreißend, stürmisch und angepisst über atmosphärisch, dissonant, kontrastreich und melancholisch, leidvoll, gebrochen bis hin zu kathartisch. -pat