Love Music – Fight Facism

„In Anbetracht der aktuellen politischen Lage erachten wir es als besonders wichtig, aktiv zu werden: Für ein vielfältiges und friedliches Miteinander und den Schutz unserer Demokratie!“, positionieren sich die Substageler vor ihrem eintägigen Clubfestival, „bei dem wir gemeinsam feiern und gleichzeitig Spendengelder für Menschen generieren, die sich aktiv für den Kampf gegen den Faschismus einsetzen“.

Neben dem musikalischen Programm von Moscow Death Brigade (Rap/Punk), DJ Gysi (Techno/Trance), Juse Ju (Rap) und Brüt (HC-Punk) gibt’s Infostände und eine Afterparty in der Alten Hackerei. Der Gewinn aus dem Event sowie zwei Euro pro Ticket werden an „Kein Bock auf Nazis“ gespendet und mit den im VVK wie an der Abendkasse erhältlichen Solitickets kann man nochmals fünf Euro für die gute Sache draufpacken! -pat