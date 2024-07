Lower Class Brats & Mega Colossus

Seit Gründung 1995 eine der führenden US-Punkbands, die einen unverwechselbaren Glam- und Oi!-infizierten Sound zocken, erzählen die Brats 17 Jahre nach ihrer bis dato letzten LP weitere „Tales Of The Wild The Ugly And The Damned“.

Elf neue Songs in grade mal 25 Minuten und vollgepackt mit jenen messerscharf-stiefelstampfenden Mitsinghymnen, die schon lang ihr Markenzeichen sind. Support: Ignite, Melodic Hardcore aus den USA (Mo, 29.7., 20.30 Uhr). Zu den bekanntesten neuen Heavy-Bands zählen Mega Colossus aus North Carolina mit ihrem von doppelläufigen Maiden-Gitarren angetriebenen „Adventure Metal“, einer Mischung aus traditionellem Power Metal und Thrash. Support: Speed Queen, die Speerspitze der New Wave Of Belgian Heavy Metal (Mi, 31.7., 21 Uhr). -pat