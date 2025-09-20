Lucifer’s Child

Popkultur // Artikel vom 20.09.2025

Ein Dreier-Line-up für alle Anhänger der kompromissloseren Gangart bietet dieser Abend um die griechischen Black Metaller.

Lucifer’s Child stellen in einem Rundumschlag durch ihr gesamtes Schaffen das neue Album „The Illuminant“ vor. Als Einpeitscher dabei sind die Genrekollegen Servant, deren aufs dritte Album „Death Devil Magick“ fokussiertes Set einen rasend-wilden Parforceritt verspricht.

Und mit dem Opener des diesjährigen Stami-„Black Sinister Moon“ Nail By Nail kommt eine der spannendsten neuen „Black Metal“-Bands hinzu, denen mit ihrer Debüt-EP „Embraced By Darkness“ zurecht viel Beachtung geschenkt wird. -pat

Sa, 20.9., 19 Uhr, Die Stadtmitte, Karlsruhe

