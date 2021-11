Lucy Kruger & The Lost Boys

Als „Musik aus dem Zwischenreich an der Grenze von Traum und Wachzustand“ beschreibt Lucy Kruger ihre atmosphärischen Ghost-Pop- und Slowcore-Klänge.

Düsterer, ruhiger und nachdenklicher als noch bei ihrem auf Eis gelegten psychedelischen Noise-Pop-Duo Medicine Boy erzählt die gebürtige Kapstädterin auf dem dritten Solo-Album „Transit Tapes (For Women Who Move Furniture Around)“ introvertiert, intim und intensiv von ihrer Eingewöhnungsphase in Berlin. Begleitet wird Kruger von den Lost Boys, zu denen auch die niederländische Gitarristin Liú Mottes zählt. -pat