Dieses französische Trio macht im Grunde Post-Everything.

Schmeichelnde Vergleiche mit At The Drive In, Refused, Battles, Foals, Explosions In The Sky oder Sonic Youth treffen hier und dort durchaus zu; denn seit Gründung 2013 befindet sich der Sound von Lysistrata im ständigen Wandel, stückelt sich mal mehr, mal weniger aus Noise, Post-Hardcore, Math- und Post-Rock zusammen. -pat