Mad Caddies

Popkultur // Artikel vom 29.07.2024

Seit Gründung 1995 eine der führenden US-Punkbands, die einen unverwechselbaren Glam- und Oi!-infizierten Sound zocken, erzählen die Brats 17 Jahre nach ihrer bis dato letzten LP weitere „Tales Of The Wild The Ugly And The Damned“.