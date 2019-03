Für ihr 2016er-Debüt „Tales of The Wicked West“ wurden die vier Schwedinnen als eine der vielversprechendsten neuen Psych-Rock-Bands gefeiert.

Auf dem zweiten Album „Madness Is Too Pure“ interpretieren Maida Vale das Genre noch kühner, innovativer, experimentellerer und dynamischerer, was ihren intensiven Liveshows natürlich zupass kommt. -pat