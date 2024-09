Bekannt ist Maika Küster sowohl durch die Formation Der weise Panda als auch verschiedene Solo-, Duo- und Trioprojekte.

Ihre neue Band nennt die Sängerin schlicht Maika. Die Stücke auf dem im April erschienenen Album „Holy Noon“ bilden immer einen durchgängigen Fluss, schmiegen sich balladenhaft an, trumpfen manchmal rockig auf und sind trotz vieler melodischer Wendungen immer intuitiv und unangestrengt. Die Lyrics, teils in Spoken-Word-Ästhetik, kreisen metaphorisch um Tod und Vergänglichkeit, aber auch um Lust und Sinnlichkeit. Karten gibt es im INKA-Ticketshop: tickets.inka-magazin.de. -rw



Mitmachen & Gewinnen: INKA verlost zum Konzert im Tempel zwei Vinylexemplare des neuen Albums. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Holy Noon“ bis Sa, 21.9.