Manfred Mann’s Earth Band

Manfred Mann waren in ihrer ersten Besetzung in den 60ern mit Hits wie „Mighty Quinn“ echte Teeniestars.

Man spielte damals sogar in der Karslruher Stadthalle mit Klaus Voormann am Bass und es war ein Gekreische, wie ich es später (mit Tochter auf dem Buckel) bei US 5 erneut erlebte.

1971 gründete der spielfreudige Brite dann seine Earth Band, mit der er ebenfalls zahllose Hits wie „Blinded By The Light“ oder „Spirits In The Night“ hatte. -rw