Manfred Mann’s Earth Band

Ihre Hits besitzen Klassiker-Status.

Mit „Blinded By The Light“, „Davy’s On The Road Again“, „Mighty Quinn“ und „For You“ waren Manfred Mann und seine Earth Band in den 70ern und Anfang der 80er Jahre regelmäßig in den Charts.

Aus den Gründungstagen noch dabei: Gitarrist Mick Rogers; der 2011 eingestiegene Ex-„Bad Company“-Sänger Robert Hart sorgt dafür, dass das MMEB-Programm seither wieder mehr rockorientiert ist. -pat