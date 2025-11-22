Bei diesem Kollektiv verschmilzt schottische Kultur mit poppiger Moderne.

Im Fokus neben dem Gesang von Kim Carnie und Ewen Henderson: das weltweit einzigartige Duett zwischen irischen Uilléans und schottischen Bagpipes – denn zwei Dudelsäcke mit unterschiedlichen Tonlagen stimmig zu spielen, ist ein teuflisch schweres Unterfangen!

Gesungen wird auf Gälisch und Englisch, während Rock und Tradition feinstens austariert sind. Weltweit mehrfach ausgezeichnet, kam der Ritterschlag von Runrig, die Mànran zum 40. Bandjubiläum als Vorgruppe engagiert haben. Frisch raus seit August: das Album „To The Wind“. -pat