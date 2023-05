Handpanpionier Manu Delago und seine fünfköpfige Band gehen nach 2021 wieder auf „Re-Cycling Tour“, wobei sämtliche Musikinstrumente und die Ausstattung für die Live-Auftritte auf eigens angefertigten Fahrradanhängern transportiert werden.

Die 1.500-Kilometer-Route führt „From The Alps To The North Sea“; von Innsbruck über München, Frankfurt und Köln nach Amsterdam. Unterwegs spielt der für einen „Grammy“ nominierte Tiroler rund 20 Konzerte.

Am So, 11.6., 15 Uhr, gibt Delago mit Kasita Kanto noch ein Gratiskonzert im Pforzheimer Stadtgarten, bei dem das Fahrrad als Eintrittskarte gilt. -pat