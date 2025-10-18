Marathonmann
Popkultur // Artikel vom 18.10.2025
Mit dem als CD-Beilage des Punkfanzines „Ox“ erschienenen Titelsong ihrer EP „Die Stadt gehört den Besten“ landete das Münchner Post-Hardcore-Quartett um Sänger Michi Lettner 2012 einen Szenehit.
Das fünfte Studioalbum „Maniac“ (2023) kam einer Zäsur gleich – Marathonmann feierten die 80er-Synthiepop-Renaissance! Drei Tage vor dem Stami-Gig auf der „Nie wieder Licht“-Tour erscheint das neue Album „Poltergeist“ (VÖ: 15.10.), dessen Singlevorboten „Memento“, The Darkness“, „Vertigo“ und „Deflektorschild“ die Gitarren wieder hart und klar in den Vordergrund stellen. -pat
Sa, 18.10., 19 Uhr, Die Stadtmitte, Karlsruhe
