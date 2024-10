Marc Marshall & Friends

Nach Standing Ovations bei den ersten beiden Ausgaben des Konzertformats 2022 und ’23 begrüßt Marc Marshall (Foto rechts: Jigal Fichtner) zum dritten Mal Topstars unterschiedlicher Genres im Bénazetsaal und musiziert mit den international gefeierten Olga Scheps (Foto links : Uwe Arens) und Christian Friedel.

Scheps’ pianistische Recitals sind ebenso in aller Welt gefragt wie ihre Auftritte als Solistin mit Orchester. Neben Theaterengagements und den Auftritten als Frontmann seiner Band Woods Of Birnam ist der Magdeburger Friedel insbesondere bekannt als Hauptdarsteller des mit zwei „Oscars“ ausgezeichneten „The Zone Of Interest“.

Begleitet werden die Konzerte von einem ausführlichen „Talk unter Freunden“. -pat