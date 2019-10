Es heißt nicht umsonst „If you can make it there…“.

Die deutsche Schlagzeugerin Mareike Wiening hat sich im Big Apple einen Namen gemacht. Nun stellt sie ihr neues Album „Metropolis Paradise“ erstmals in Europa und gleich mehrfach in der Region vor. Die Kompositionen, von der „New York Times“ für ihre „modulierende harmonische Sprache“ und den „vorwärtstreibendem Groove“ gelobt, sind u. a. in der Hemingway Lounge Karlsruhe (Fr, 4.10., 20 Uhr), im Ella & Louis Mannheim (Di, 8.10., 20 Uhr) und im Birdland 59 Ettlingen (Fr, 11.10, 20.30 Uhr) zu hören. -er