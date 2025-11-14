Mari Froes

Die Sängerin und Songwriterin aus Goiás hat über Youtube mit 120 Mio. Aufrufen auch Publikum über Brasilien hinaus für sich begeistert.

Der dortige „Rolling Stone“ lobt ihre „einfühlsame Musikalität“ und das „immens weite Universum“, das Mariana Froes mit ihrer Stimme erkunden kann.

Eröffnet wird der „Música Popular Brasileira“-Abend von Karlsruhes Brasilianer Caramuru, Gründer der Band Forró de KA, mit einer Akustikshow. -pat