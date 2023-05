Mario Lalli And The Rubber Snake Charmers, Enraged Minority & La Fraction

Er ist der „Godfather Of Desert Rock“.

Mario Lallis frühe Bands Across The River, Fatso Jetson und Yawning Man haben diesen Sound geprägt wie keine anderen. Seit 2010 legt er mit Rubber Snake Charmers das Augenmerk auf psychedelische Impros und andere Klangexperimente, begleitet von immer wechselnden gleichgesinnten Musikern; heute Abend u.a. von Desert-Legende Sean Wheeler. Support: High Desert Queen aus Texas (Do, 8.6., 20 Uhr).

Weiter geht’s mit den Freiburger Streetpunks Enraged Minority (Fr, 9.6., 21 Uhr) und La Fraction aus Paris: Von ihrem Label Twisted Chords ohne große Übertreibung als „beste französische Punkband“ promotet, haben La Fraction 2022 mit „De l’autre cote“ nach langen 16 Jahren ihr viertes Studioalbum rausgemacht und bewegen sich irgendwo zwischen den Distillers und französischem Chanson. Vornweg: Züri-Punk von Mike Shiva (Sa, 10.6., 21 Uhr). -pat