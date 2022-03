Nach einer Sleep-Songzeile sind Mars Red Sky benannt.

Dabei haben die Franzosen soundtechnisch mit der Stoner-Legende gar nicht so viel am Hut, wie man schlussfolgern könnte: Zwar fühlt sie das Trio durchaus in der Ecke heimisch, statt durchweg massive Doom-Wände hochzuziehen, setzt man aber eher auf feingliedrigere Post-Psychedelik. Support: das ukrainische Psychedelic-Stoner-Rock-Trio Somali Yacht Club. -pat