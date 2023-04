Martin Kohlstedt zählt zu den herausragenden deutschen Komponisten, Pianisten und Produzenten für instrumentale Musik und Electronica.

Er studierte Medienkunst an der Bauhaus-Uni in Weimar und war u.a. Mitglied der tollen Experimental-Pop-Combo Marbert Rocel. Seine Stücke sind ständig in Bewegung und folgen auch im Konzert keiner festgelegten Form, Improvisation ist zwingend Teil des Schaffens. Kohlstedt arbeitet mit Robaq Wruhme, Sudan Archives oder Elektronikstar Henrik Schwarz, aber auch dem Gewandhaus Chor Leipzig und Labels wie Warner Classics. -rw