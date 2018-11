Martin Meixner Allstar Band

Martin Meixner, den man u.a. von seinem entfesselten Groove-Monster Organic News kennt, ist für sich genommen schon die Wucht.

Wenn der Stuttgarter auf Piano, Wurlitzer und Hammond Orgel loslegt, gibt es kein Halten mehr. In Allstar-Besetzung mit Tommy Baldu (Drums/Percussion), Daniel Stelter (Gitarre) und Joo Kraus (Gesang/Flügelhorn/Trompete) verspricht das also ein wirklich heißer Ritt zu werden, denn auch diese gestandenen Musiker haben richtig was drauf.

Die erklärende Unterzeile zu Meixners erstem Soloalbum „Up On A Hill“ – Wie sich Glück anhört“ darf man bei diesem Konzert gerne als Versprechen verstehen. -er