Im März 2020 schien die Welt plötzlich stillzustehen.

Als würde die Menschheit den Atem anhalten über den ersten Schock der Pandemie. Gleichzeitig war dieses Frühjahr in Nordeuropa ungewöhnlich schön: Wochenlang strahlte die Sonne vom Himmel, die Knospen der Pflanzen und die Insekten kamen früher als sonst aus dem langen skandinavischen Winter.

Martin Tingvall war in dieser speziellen Zeit in seinem Haus in Südschweden gestrandet und komponierte dort binnen weniger Tage sein neues Album „When Light Returns“. „Ich war viel draußen in der Natur. Während dieses menschlichen Stillstands erschien mir die Kraft der Natur umso stärker – wie ein Zeichen, das uns Menschen zeigen wollte, dass wir nicht aufgeben sollten. Für mich ist dieses Album wie ein Hoffnungssymbol.“

Eine schöne Idee vom veranstaltenden Kulturzentrum Tempel, dieses kontemplative Kleinod an Komposition im tollen Klangraum der Christuskirche zu veranstalten! -rowa