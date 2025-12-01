Martin Tingvall
Popkultur // Artikel vom 20.12.2025
Filmmusik, Klassik, Jazz oder Pop – Pianist Martin Tingvall hat längst gängige Genregrenzen hinter sich gelassen und eine ganz eigene Klangwelt geschaffen.
Auf seinem neuen Album finden sich scheinbar einfach klingende, ergreifend schöne Melodien, die mal Assoziationen von Klassik herbeizaubern, mal ihre Herkunft aus der skandinavischen Volksmusik spiegeln und im nächsten Moment der Improvisationsfreiheit des Jazz nahestehen. -rw
Sa, 20.12., 20 Uhr, Tempel, Karlsruhe
tickets.inka-magazin.de
