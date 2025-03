Master vs. King Parrot

Paul Speckmann und seine 1983 gegründete Chicagoer Band genießen im Death Metal Legendenstatus.

Masters kompromissloser Sound, der erbarmungslose Härte mit bemerkenswerter musikalischer Raffinesse vereint, gilt als grundlegend fürs Genre. Jetzt wird mit dem aktuellen Release „Saints Dispelled“ von 2024 das 40. Jubiläum gefeiert!

Co-Headliner sind King Parrot, die sich mit Alben wie „Dead Set“ und „Holed Up In The Lair“ ihren Ruf als eine der brutalsten und zugleich unterhaltsamsten Livebands der Thrash- und Extreme-Metal-Szene erarbeitet haben. -pat