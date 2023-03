Ihr ethno-jazziger Latin-Pop gehört auf jede 80er-Compilation!

Die Briten haben seinerzeit vom ersten Hit „Get Out Of Your Lazy Bed“ an über „Half A Minute“ bis „Don’t Blame It On That Girl“ die Charts eingenommen. Nach dem Tod von Keyboarder und Co-Leader Mark Fisher konzentriert sich Matt Bianco auf Frontmann, Sänger und Songwriter Mark Reilly, der zuletzt 2017 mit „Gravity“ die Jazz-Pop-Vorzeichen umgedreht hat. -pat