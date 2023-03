Selten war ein Nachholtermin (wenn auch unfreiwillig) passender betitelt: „Irgendwann ist jetzt“! verlautet die Tour von Max Giesinger.

Als sich der Busenbacher 2021 mit seiner Hitsingle zurückmeldete und das Album „Vier“ die Top-Ten stürmte, war an Großraumkonzerte nicht zu denken. Nach dem zwischenzeitlich releasten Add-on „Viereinhalb“ und den sechs neuen Songs inkl. „Nur kurz glücklich“ mit Madeline Juno können nun alle Giesinger-AnhängerInnen endlich live gemeinsam mit dem Singer/Songwriter die Chorus-Einleitung einlösen: „Ich will nicht länger warten, dass was passiert!“ -pat