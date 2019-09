Max Turner & Hekla

Der in Hamburg ansässige schottische Producer, Sänger/Rapper und Elektronika-Schrauber ist vor allem als Mitgründer der Alternativ-Hip-Hopper Puppetmastaz bekannt.

Er lebte seit 2009 auch fünf Jahre in Indien und erlernte dort Gesangstechniken. In seiner neuen Show in „Sci-Mythical Costumes” baut er mit analogem Equipment ein Set aus fremdartigen Gesängen und Tribal Rythmen aus Asian, Afrika oder der Karibik.

Psychedlic-Pop, Twang und Synties dann tags drauf: Die schwedischen Hekla um die beiden Frontfrauen Teresia Alfredsson und Elsa Edlund haben Teen, drei Schwestern aus Brooklyn, im Gepäck. -rw