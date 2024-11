Die erste Single „Favourite Songs“ schlug im März den Ton für die neue Platte der Indierocker aus Newcastle an.

Die Melodien von Maximo Park um ihren Frontmann Paul Smith vibrieren auf „Stream Of Life“ wieder vor gebündelter Energie, decken eine breite Palette an Themen zwischen persönlichen Beziehungen und sozialen Kommentaren ab; und die Wut bricht mehr als gelegentlich in schnellere, härtere Songs aus, die sich von einer Vielzahl an Genres beeinflussen lassen. Der KA-Gig ist einer von nur fünf Deutschland-Terminen. -pat